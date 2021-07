Diocesi: Terni, il 17 luglio presentazione della guida “Il cammino dei primi francescani, in tasca” con il vescovo Piemontese

Verrà presentata il 17 luglio a Terni la guida “Il cammino dei primi francescani, in tasca”, redatta da Alessandro Corsi (edizioni Terra Santa), sul pellegrinaggio a piedi fra arte, natura e spiritualità lungo il percorso che collega i luoghi natali dei Protomartiri della valle ternana. Un percorso affascinante e ancora poco battuto, percorribile in una settimana, sui passi dei primi discepoli di Francesco d’Assisi. Una guida completa, ricchissima di immagini e informazioni, con preziose indicazioni sui sentieri e le altimetrie, i dislivelli e la segnaletica, i luoghi imperdibili e le indicazioni su dove mangiare e dormire.

A presentare il volume, il 17 luglio alle 11 presso il Museo diocesano, oltre all’autore, Giuseppe Caffulli (Edizioni Terra Santa), il vescovo di Terni-Narni-Amelia Giuseppe Piemontese, l’arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti, il sindaco di Terni Leonardo Latini. Modera p. Pietro Messa (Pontificia Università Antonianum di Roma).

“La scommessa di questo cammino – scrive mons. Giulietti – sta tutta nella valorizzazione del messaggio di cui esso è portatore: la spiritualità francescana orientata all’armonia con Dio, con il fratello e con la creazione, testimoniata dal martirio di uomini appassionati, che in nome di questo ideale di armonia hanno accettato di morire. Il primo testimonial del Cammino dei Protomartiri e della sua capacità di innescare un cambiamento interiore è proprio Sant’Antonio di Padova, che decise di farsi francescano dopo l’incontro con le salme di quei primi frati uccisi per il Vangelo, riportate in Europa dal Marocco. L’esperienza del martirio, che si rinnova nella Chiesa di ogni epoca, è infatti tanto impattante da far riflettere anche gli animi più indifferenti”.