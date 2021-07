Parlamento Ue: il Biscottificio Frolla vincitore italiano del Premio del cittadino europeo 2021

Il Biscottificio Frolla di Osimo si aggiudica il Premio del cittadino europeo 2021: la realtà dell’imprenditoria sociale, è stata scelta in un novero di finalisti italiani che vedeva selezionati anche il Progetto Ambasciatori della Fondazione Antonio Megalizzi, la petizione per la Cittadinanza italiana a Patrick Zaki, l’associazione Agevolando e Andrea Borello, volontario italiano presso la Croce Rossa francese. I 5 finalisti verranno premiati a ottobre in un evento ad hoc organizzato dall’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, assieme ai finalisti del 2020, anno in cui per la pandemia da Covid-19 sono state annullate le cerimonie di premiazione. Poi si terrà anche una cerimonia europea, questa volta il 9 novembre a Bruxelles.

“Il Biscottificio Frolla è una cooperativa sociale che si pone come obiettivo di promuovere l’inclusione e l’inserimento nel mondo del lavoro di persone portatrici di handicap, tramite la produzione di biscotti di alta qualità”, spiega la motivazione del riconoscimento. Tra i vincitori degli altri Stati membri l’Associazione che difende la dignità dei giudici che lottano per l’indipendenza della giustizia in Polonia, le Attività di supporto all’opposizione Bielorussa in Lettonia e i Volontari per l’accoglienza e l’integrazione dei migranti irregolari di Moya, nelle Canarie, per la Spagna.

Il Premio viene conferito annualmente dal Parlamento europeo “per meriti eccezionali a progetti che promuovono una migliore comprensione reciproca e una maggiore integrazione tra le popolazioni degli Stati membri, che comportano una cooperazione culturale transfrontaliera o transnazionale a lungo termine e che traducono in pratica i valori sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Ue”.