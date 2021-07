Olimpiadi: Tokyo, don Gionatan De Marco sarà il cappellano della squadra italiana

Don Gionatan De Marco, direttore dell’Ufficio nazionale Cei per la pastorale del tempo libero, turismo e sport sarà il cappellano della squadra olimpica italiana che parteciperà a Tokyo ai Giochi olimpici, che si svolgeranno dal 23 luglio all’8 agosto. L’Italia sarà presente in 36 discipline differenti, con 384 atleti, 198 uomini e 186 donne. Don De Marco è stato già cappellano della squadra olimpica italiana ai Giochi olimpici invernali del 2018, che si sono svolti a Pyeongchang, in Corea del Sud.

“L’Italia è una delle poche nazioni che ha inserito un cappellano nella delegazione ufficiale olimpica”, si legge in una nota. Don De Marco ha 39 anni ed è originario di Tricase.