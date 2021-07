Pastorale: Cop, dal 6 settembre ad Assisi la 70ª Settimana nazionale di aggiornamento “In cammino verso il Sinodo della Chiesa italiana”

Sarà “In cammino verso il Sinodo della Chiesa italiana” il tema della 70ª Settimana nazionale di aggiornamento pastorale che si svolgerà ad Assisi dal 6 all’8 settembre per iniziativa del Centro di orientamento pastorale (Cop). L’appuntamento formativo, rivolto agli operatori pastorali delle diocesi italiane, sarà ospitato presso l’Hotel “Casa Leonori”.

“Il Papa – sottolinea mons. Domenico Sigalini, vescovo e presidente del Cop, nel presentare l’evento – sostiene alla grande il tema della sinodalità e ha invitato la Chiesa italiana ad iniziare un percorso che deve assolutamente partire dalla gente, dal popolo di Dio, cioè non deve essere una operazione di qualsiasi curia diocesana, regionale o della Cei: pastori e popolo di Dio assieme fanno Chiesa, il che vuol dire che fanno Sinodo”. “Questa Settimana di aggiornamento pastorale, in sintonia con la ‘Carta d’intenti’ della 74ª Assemblea generale della Cei verso il cammino del prossimo quinquennio della Chiesa, è occasione per una riflessione previa al processo sinodale”, aggiunge Sigalini, spiegando che “intende aiutare i primi passi nelle parrocchie, nelle diocesi, nel popolo e nei pastori. Una convinzione che deve stare alla base di tutto è che la sinodalità è dimensione tipica della Chiesa e, quindi, dobbiamo essere in grado di sviluppare le virtù, le qualità sinodali di cui ci dobbiamo attrezzare, i percorsi formativi necessari per farci una mentalità, e che strade seguire a questo scopo”.

I lavori, al via nel pomeriggio del 6 settembre, saranno aperti dal presidente della Cei, il card. Gualtiero Bassetti, mentre le tre relazioni che accompagneranno la riflessione della Settimana saranno affidate a Francesco Cosentino (“Quale Chiesa dopo la pandemia?”), Serena Noceti (“La sinodalità, dimensione della Chiesa”) e Dario Vitali (“La sinodalità come pratica per realizzare una ‘Chiesa in uscita’: la sinodalità nell’Evangelii gaudium”). In programma anche tre i focus di approfondimento con esperti, sulle “Virtù sinodali”, sull’importanza di “Formare alla sinodalità” e su “Sinodalità e mistica della fraternità”. La Settimana, moderata da don Antonio Mastantuono, pastoralista e vicepresidente del Cop, sarà conclusa con la consueta “Lettera alla parrocchia” presentata nella mattinata dell’8 settembre da mons. Sigalini.