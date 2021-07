Coronavirus Covid-19: in Italia somministrate oltre 57,6 milioni di dosi, vaccinate quasi 23,8 milioni di persone

Stando al report sui vaccini anti Covid-19, in Italia sono 57.616.037 le somministrazioni eseguite. Dai dati, aggiornati a questa mattina, emerge che sono 23.794.478 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale necessario per la immunizzazione, pari al 44,06% della popolazione italiana.

In totale sono 30.774.591 le somministrazioni a donne e 26.187.560 quelle a uomini. Se si considerano le fasce d’età, sono 1.381.731 le somministrazioni tra i 12-19enni (294.589 immunizzati), 4.019.410 tra i 20-29enni (1.161.369), 4.860.231 tra i 30-39enni (1.513.703), 8.034.297 tra i 40-49enni (2.862.075), 11.669.719 tra i 50-59enni (5.134.687), 10.058.487 tra i 60-69enni (4.413.085), 9.393.273 tra i 70-79enni (4.352.007), 6.672.906 tra gli 80-89enni (3.311.164) e 1.525.983 tra gli over 90 (751.799).

Rispetto alle 63.602.607 dosi finora disponibili in tutta Italia (43.065.649 di Pfizer/BioNTech, 11.796.098 di AstraZeneca, 6.476.253 di Moderna e 2.264.607 di Janssen), ne sono state inoculate il 90,6%. La Lombardia presenta il maggior rapporto tra somministrazioni e dosi fin qui consegnate con il 93,4%. Seguono Lazio (92,8%) e Puglia (92,5%). La Regione che ha fatto registrare il numero maggiore di somministrazioni (10.217.974) in termini assoluti è la Lombardia, davanti a Lazio (5.898.509) e Campania (5.634.766).

Per quanto riguarda le somministrazioni effettuate, in tutto il mese di gennaio sono state in totale 1.982.404 a fronte di 2.374.275 effettuate a febbraio, di 6.041.859 a marzo, di 9.736.649 ad aprile, di 15.040.562 a maggio e di 16.624.483 a giugno. Nel mese di luglio – secondo i dati disponibili al momento – sono state 5.775.930 le somministrazioni totali che hanno riguardato 1.523.462 prime dosi (comprese 34.777 di vaccino monodose Janssen) e 4.197.151 seconde dosi.