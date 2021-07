Legalità: Università Parthenope, domani un convegno su Piersanti Mattarella e Rosario Angelo Livatino

L’Università Parthenope promuove, domani pomeriggio a Napoli, sia in presenza sia in streaming, un appuntamento culturale per ricordare Piersanti Mattarella e Rosario Angelo Livatino, “due figure simbolo della lotta alla criminalità organizzata che hanno sacrificato la propria vita in nome dei valori di legalità e giustizia”, ricorda una nota.

Il convegno, intitolato “Piersanti Mattarella e Rosario Angelo Livatino. La coscienza e la legge nell’educazione alla legalità” e promosso da Leone Melillo e moderato dalla giornalista Fiorella Anzano, prevede un ampio parterre di relatori. Interverranno per i saluti il rettore Alberto Carotenuto, mons. Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento, Elisabetta Garzo, presidente del Tribunale di Napoli, Rossano Sasso, sottosegretario del Ministero dell’Istruzione, Claudio Palazzolo, presidente dell’Associazione italiana degli storici delle dottrine politiche, Luisa Franzese, direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale della Campania.

La relazione sarà affidata a Raffaele Cantone, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia.

Interverranno Piersanti Mattarella, nipote dell’omonimo Piersanti Mattarella, ucciso da Cosa Nostra mentre era alla guida della Regione Sicilia nel 1980, Salvatore Insenga, cugino del magistrato Rosario Livatino ucciso dalla Stidda ad Agrigento nel 1990, e Aurelio Grimaldi, autore del film “Il delitto Mattarella”.

“Si confronteranno anche personalità del mondo scolastico e accademico italiano per riflettere insieme sul tema, sempre scottante ed attuale, della necessità di educare i giovani alla cultura della legalità contro ogni forma di sopruso”, conclude la nota.

Sarà possibile seguire il convegno, in diretta, sui canali Facebook e YouTube dell’Ateneo.