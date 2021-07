Diocesi: Rieti, l’Azione cattolica compie 100 anni

Domenica 11 luglio l’Azione Cattolica diocesana ha festeggiato 100 anni con una giornata dedicata alla natura: una camminata in memoria della fondazione dell’Ac a Rieti, in prossimità della data del 13 luglio che segna tradizionalmente il “compleanno” dell’associazione locale (il 13 luglio 1921 venne infatti fondato il Circolo femminile di Ac nell’allora parrocchia di S. Eusanio, anche se ulteriori studi hanno poi fatto emergere che in realtà presenze di Azione Cattolica a Rieti erano già avviate nei decenni precedenti). I partecipanti, si legge su frontierarieti.com, l’edizione on line del settimanale diocesano, si sono incamminati “sulle orme di Francesco d’Assisi fino al Santuario della Foresta, dodici chilometri di percorso immerso nel verde”. La Messa celebrata da mons. Domenico Pompili e una degustazione gastronomica “Cibo e benessere” hanno chiuso la giornata.