Volontariato: Bari, la Fondazione antiusura diventa ente di Terzo settore

“La Fondazione antiusura San Nicola e Santi Medici di Bari diventa ente di Terzo settore”. Lo si legge in una nota diffusa dalla Fondazione, nella quale si spiega: “L’adeguamento dello Statuto sociale alla nuova disciplina normativa di cui al decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 è stato effettuato, nei giorni scorsi, nell’ambito dell’assemblea sociale, presieduta da mons. Alberto D’Urso, con atto notarile. Appena diventerà operativo, la Fondazione sarà iscritta nel Runts, Registro unico nazionale del Terzo settore”.

“Ritengo che il Runts sia un’opportunità per l’intero mondo del Terzo settore. Apre a sinergie fra le diverse realtà autonome del volontariato nella loro diversa funzione di servizio alle comunità – dichiara mons. Alberto D’Urso –. Prenderà corpo nel tempo un impegno comune che inevitabilmente rafforzerà il Terzo settore e le sue capacità organizzative per lo sviluppo sostenibile, nella finanza etica e sostenibile, nella promozione della cultura del volontariato, nel riconoscimento delle competenze acquisite nel rapporto con le istituzioni pubbliche del territorio”.