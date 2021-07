Diocesi: Pescara-Penne, morto don Nazzareno Romano, per tanti anni cappellano all’Ospedale civile. Domani mattina i funerali presieduti da mons, Valentinetti

Verranno celebrati domani a Pescara i funerali di don Nazzareno Romano, vicario parrocchiale di San Giovanni Apostolo ed Evangelista in Montesilvano, morto nella tarda mattinata di ieri al centro riabilitativo della Fondazione Paolo VI in Bolognano. Nato a Pescara l’11 novembre 1961, don Romano era stato consacrato sacerdote nel 1986 da mons. Antonio Iannucci e, per tanti anni, è stato Cappellano all’Ospedale civile di Pescara.

“Ci lascia un sacerdote giovane, dopo un periodo difficile di malattia”, ha commentato mons. Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara-Penne, spiegando che si è trattato di “un tempo di prova che il caro Nazzareno ha accolto con fede e con la stessa speranza che lui stesso, tante volte, ha saputo offrire ai malati che ha affiancato nell’esercizio del suo ministero al nosocomio pescarese”.

Sarà lo stesso arcivescovo a celebrare il rito esequiale domani, martedì 13 luglio, alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio in Pescara.