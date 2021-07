Venezuela: i vescovi, “l’ideologia del genere” è “un pericolo reale”

“Vogliamo avvertire i membri dell’Assemblea nazionale e tutti gli uomini e donne di buona volontà del pericolo reale di imporre la cosiddetta ‘ideologia del genere’ che contraddice la verità scientifica e il senso comune. È una colonizzazione ideologica che proviene da grandi interessi economici”: è la presa di posizione dei vescovi del Venezuela contenuta nell’esortazione pastorale, diffusa oggi, a conclusione della CXVI Assemblea ordinaria dell’episcopato, che si è svolta on line. “In nome della ‘libertà’ – scrivono nel testo -, vengono sfumati i contorni naturali tra l’uomo e la donna, per dare spazio ad una sessualità chiamata ‘diversa’. Questo porta a conseguenze imprevedibili nella educazione di bambini, bambine e adolescenti. È urgente che tutti contribuiamo a difendere i più deboli, ossia i più piccoli che crescono giorno dopo giorno, durante lo sviluppo della propria affettività e identità sessuale”. I vescovi tornano poi al tema ricorrente della crisi politica nel Paese e le divisioni tra i diversi attori e chiamano tutti “ad unire gli sforzi” per ricostruire il Paese: “Non potremo raggiungere la meta del bene comune né sradicare la povertà e la miseria morale e materiale del nostro popolo – affermano – se non uniamo gli sforzi per camminare uniti verso un obiettivo comune che comprenda la liberazione e lo sviluppo umano integrale del popolo”