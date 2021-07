Papa Francesco: Bruni, “ha condiviso la gioia per la vittoria della nazionale argentina e italiana”

“Nel condividere la gioia per la vittoria della nazionale argentina e di quella italiana con le persone che gli sono vicine, Sua Santità si è soffermato sul significato dello sport e dei suoi valori, e su quella capacità sportiva di saper accettare qualsiasi risultato, anche la sconfitta”. Lo ha dichiarato ai giornalisti il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, nel consueto bollettino sulla salute del Papa, ricoverato al Gemelli da domenica 4 luglio per un intervento chirurgico al colon. “Solo così, davanti alle difficoltà della vita, ci si può sempre mettere in gioco, lottando senza arrendersi, con speranza e fiducia”, ha commentato Francesco, secondo quanto riferisce il portavoce vaticano. Il doppio riferimento calcistico è alla vittoria degli Azzurri agli Europei di calcio e a quella dell’Argentina nella Coppa America. Il Papa rimarrà ricoverato al Gemelli ancora per qualche giorno.