Arte sacra: Vincenza, dal 24 al 26 ottobre torna “Koinè”

Tre giornate per dare impulso alla ripartenza della filiera del sacro. Torna dal 24 al 26 ottobre l’appuntamento con “Koinè – XIX International Exhibition of Sacred Arts”, la manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group e dedicata ad aziende e operatori del culto, con il quartiere fieristico di Vicenza che torna ad accogliere – in presenza e in tutta sicurezza – la rassegna più prestigiosa e innovativa per il settore sul panorama nazionale.

“Il ritorno di Koinè si colloca in un orizzonte strategico e funzionale per sostenere le dinamiche di business e dialogo tra i protagonisti del settore, posizionandosi in un momento dell’anno decisivo per l’incontro fra operatori in vista degli ordini legati a cerimonie e attività liturgiche di fine anno”, si legge in una nota.

Koinè nel 2021 attende operatori e buyer con un’area espositiva che accoglie il meglio della produzione nazionale e internazionale di articoli devozionali, i prodotti per la liturgia, l’arredo, l’edilizia, il turismo religioso, con un programma di eventi convegni promossi grazie al Comitato scientifico di Koinè Ricerca.

“Il fonte battesimale. Linee interpretative e di progettazione” sarà il convegno di apertura di Koinè 2021. Tra i temi trattati in vari appuntamenti, “il luogo del commiato” tra antropologia, architettura, pastorale, “i cammini di fede e i pellegrinaggi come risorsa del turismo religioso”, “Ora viene il bello, il turismo e la cura dell’anima”.