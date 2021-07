Gmg Lisbona 2023: Luanda (Angola), partito ieri il pellegrinaggio della Croce. Mons. Chissengueti (Cabinda), “occasione di grazia”

Angola, pellegrinaggio della Croce verso la Gmg 2023

Messa, ieri, a Luanda, dove nel Seminario maggiore del Sacro Cuore di Gesù, si è svolta la consegna della Croce della Giornata mondiale della gioventù (Gmg) e dell’Icona di Maria ai giovani, tappa iniziale del pellegrinaggio dei simboli della Gmg nel Paese africano. Lo riferisce il sito della Gmg di Lisbona 2023. Sotto il coordinamento del Segretariato nazionale per la Pastorale giovanile della Conferenza episcopale angolana, i simboli attraverseranno il Paese fino al 15 agosto. “Guardare e venerare questi simboli è una grande opportunità per i nostri giovani”, ha detto mons. Belmiro Cuica Chissengueti, vescovo di Cabinda e presidente della Commissione episcopale per la gioventù, le vocazioni, la pastorale universitaria e lo scoutismo che ha ricordato lo stretto legame dell’Angola con la Chiesa del Portogallo. Si deve infatti ai missionari portoghesi l’arrivo del Cristianesimo nel Paese africano. “Più di 500 anni dopo, siamo ancora uniti da questi stessi vincoli di fede, che vanno al di là del tempo e della storia. Oggi tanti missionari angolani annunciano la Buona Novella in Portogallo”.

I giovani angolani hanno una grande tradizione di presenza alle Gmg, e la loro è sempre una delle delegazioni più numerose tra quella africane partecipanti. “A Lisbona sarà ancora così perché – ha spiegato il vescovo – la città portoghese è vicina. Il pellegrinaggio dei simboli, allora, sarà un’occasione di grazia e di crescita spirituale che ci preparerà alla Gmg del 2023. La Croce e l’icona di Maria toccheranno le diverse diocesi dell’Angola e ogni evento sarà nel pieno rispetto delle norme e delle restrizioni anti Covid-19. I giovani delle diocesi non toccate dal pellegrinaggio sono invitati a spostarsi in quelle vicine”. A questo riguardo i giovani dell’arcidiocesi di Lubango si recheranno in pellegrinaggio a Benguela, il 19 luglio. Qui incontreranno anche il ministro della Gioventù e sport, Ana Paula do Sacramento Neto, e il capo nazionale dell’Associazione scout dell’Angola, Kikas Machado. Tra le intenzioni di preghiera scelte per il pellegrinaggio quella per la fine della pandemia, della crisi sociale ed economica e della disoccupazione dilagante. Il pellegrinaggio arriva in un momento in cui la Chiesa cattolica in Angola si prepara a celebrare, in tutte le sue diocesi, dal 13 al 15 agosto, le rispettive Giornate della gioventù.