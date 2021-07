Diocesi: Termoli-Larino, da domani l’Agorà 2021 su “Germogli di creatività”

Prenderà il via domani nella diocesi di Termoli-Larino l’ormai tradizionale esperienza dell’Agorà che da diversi anni costituisce un appuntamento centrale delle manifestazioni estive e punto di riferimento per la comunità. Questa edizione si svolgerà ancora in una situazione particolare, il tempo della pandemia. Come osserva il vescovo diocesano, mons. Gianfranco De Luca, “non è solo una circostanza che ci ha costretti a ripensare il nostro modo di vivere, pensare e agire ma deve diventare per noi credenti un kairos, un’occasione buona e propizia per approfondire lo sguardo originato dal vangelo vissuto con cui orientarci nella realtà e nel presente. Si tratta in definitiva di ri-partire (di ri-mettersi in viaggio, in moto) non come se nulla fosse successo ma a “partire” da quello che è successo (e sta ancora succedendo). Agorà vuole essere un’offerta robusta e significativa per la riflessione e la creatività”.

Il tema scelto per l’Agorà 2021 è “Germogli di creatività” che sarà declinato secondo una formula nuova rispetto alle precedenti edizioni. In primo luogo, ci sarà un doppio taglio e orizzonte di eventi. Da un lato, l’opportunità di riflettere come Chiesa, avere dei momenti di formazione in presenza, la possibilità di ritrovarsi per riprendere il cammino che aiuti a sentirsi di più in sintonia e a sentire più il cammino personale e comunitario della Chiesa oggi. Il martedì ci saranno degli incontri “ad intra”, ovvero pensati, preparati e destinati a tutti coloro che vivono la fede in modo adulto. Il tema generale sarà “Prendersi cura come Chiesa: una Chiesa che si coniuga al noi”. L’orizzonte e lo stile saranno “Pensare al femminile”.

Accanto a questi incontri di formazione “ad intra” sono in programma momenti del venerdì da proporre a tutti per aiutare e aiutarci alla ripresa del cammino sociale in questo tempo (forse) post-Covid riflettendo su due dimensioni così sensibili in questo tempo: l’economia e il prendersi cura. Questi appuntamenti si svolgeranno di sera nel cortile del Centro pastorale “Ecclesia Mater” secondo uno stile particolare fatto di ascolto, convivialità e dialogo. Inoltre, ci saranno i momenti del giovedì alle 21 dal titolo “Cattedrale sotto le stelle”, con un concerto e una visita guidata che avverranno in cattedrale a Termoli a cura della Commissione diocesana per la Musica Sacra, associazione PietrAngolare e Molise Wow.

Infine, sabato 31 luglio verrà inaugurata la XIV Mostra diocesana in collaborazione con il Museo diocesano “G.A. Tria” di Larino e il Liceo Artistisco “Jacovitti” di Termoli.