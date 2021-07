Meeting Rimini 2021: dal 20 al 25 agosto in presenza e aperto a tutti. Necessari green pass o certificazione equivalente

Sarà un Meeting in presenza e aperto a tutti quello che si svolgerà dal 20 al 25 agosto prossimi a Rimini e che avrà per tema “Il coraggio di dire io”, tratto da una citazione del “Diario” del filosofo danese Søren Kierkegaard. In attesa di conoscere il programma dell’edizione 2021, che sarà reso noto domani a Roma, la Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, l’ente che attualmente organizza ogni anno la manifestazione, in un comunicato informa che “il Meeting 2021 sarà a porte aperte, con ingresso libero per tutti, all’unica – ovvia – condizione di non essere portatori di Covid-19. Sarà quindi necessario il green pass o una certificazione equivalente”. Potrà entrare in Fiera solo “chi è vaccinato, (15 giorni dopo la prima dose o con entrambe le dosi); chi è guarito dal Covid entro i 6 mesi precedenti; chi ha fatto un tampone negativo entro le 48 ore precedenti”. Chi non fosse in possesso di questi requisiti la Fondazione invita a “fare un tampone nella città di residenza prima di partire per Rimini, oppure in Fiera (Ingresso Ovest) prenotandolo attraverso la App dedicata o il sito del Meeting (il tampone negativo è valido 48 ore)”. L’App “Meeting Rimini” si può scaricare dal 15 luglio. Sotto i 14 anni l’ingresso in Fiera è libero da certificazioni Covid.