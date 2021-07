Diocesi: Nocera Inferiore-Sarno, domani e mercoledì riti insediamento e prima sessione pubblica Tribunale per cause santi su don Smaldone e Alfonso Russo

Martedì 13 e mercoledì 14 luglio, nella diocesi di Nocera Inferiore-Sarno, ci saranno i riti di insediamento e la prima sessione pubblica del Tribunale per le cause dei santi e il processo sulla vita, le virtù e la fama di santità dei servi di Dio don Enrico Smaldone e Alfonso Russo.

Per il fondatore della Città dei Ragazzi la cerimonia di insediamento si terrà domani 13 luglio, alle 20, presso la “Cittadella don Enrico Smaldone”, in via Adriana ad Angri.

La data scelta dal vescovo di Nocera Inferiore-Sarno, mons. Giuseppe Giudice, spiega una nota della diocesi, “è significativa perché il 13 luglio la Chiesa fa memoria di sant’Enrico II Imperatore, ma anche perché il 13 luglio del 1941, all’età di 26 anni, il servo di Dio veniva consacrato sacerdote dal vescovo, mons. Teodorico De Angelis”.

Il rito di insediamento del Tribunale diocesano per il servo di Dio Alfonso Russo si terrà invece il 14 luglio, alle 20, festa di san Camillo de Lellis, ordinato sacerdote nel 1584 e fondatore della “Compagnia dei ministri degli infermi”. L’appuntamento è nel cortile del Monastero della Purità di Pagani, sede della Pia Unione ammalati Cristo Salvezza, “opera fondata dal cavaliere Russo che ha educato famiglie, giovani e ragazzi al carisma per il mondo della sofferenza”.