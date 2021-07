Eurostat: calo delle compravendite di case nel 2020. “Può essere legato ai lockdown in diversi Paesi”

“Nel 2020, il numero di transazioni immobiliari è diminuito in diversi Paesi dell’Ue rispetto al 2019 nonostante una continua tendenza al rialzo dei prezzi delle abitazioni”. Lo segnala Eurostat, che subito specifica: “Questo calo del numero di transazioni arriva dopo un aumento in quasi tutti questi Paesi nel 2019 rispetto al 2018”. I dati sul numero di transazioni immobiliari sono disponibili per 13 Paesi dell’Ue. Le maggiori diminuzioni del numero di compravendite di case nel 2020 sono state registrate a Cipro (-23,3%), Slovenia (-17,5%), Belgio (-17,4%) e Irlanda (-16,4%). Tre Paesi hanno registrato un aumento del numero di transazioni immobiliari: Finlandia (+7,7%), Paesi Bassi (+10,0%) e Danimarca (+20,1%). “Il calo del numero di transazioni – è il commento – può essere collegato alle misure di blocco Covid-19, in particolare nel secondo trimestre del 2020, che includevano una sospensione temporanea dell’attività immobiliare”.