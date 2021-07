Commissione Ue: aiuti umanitari, 22 milioni per persone più bisognose e rifugiati in Iran e Pakistan

(foto SIR/CE)

Oggi la Commissione Ue ha annunciato un rinnovato sostegno alle persone più bisognose in Iran e Pakistan con 22 milioni di euro in aiuti umanitari. “Questo pacchetto – spiegano a Bruxelles – aiuterà le persone più colpite dalle crisi provocate dall’uomo, dalla pandemia di Covid-19, dal cambiamento climatico e da altri disastri naturali nella regione”. Il commissario per la gestione delle crisi, Janez Lenarčič, ha dichiarato: “Iran e Pakistan sono entrambi altamente vulnerabili ai ricorrenti rischi naturali, con la situazione di entrambi i Paesi aggravata da una grave pandemia di coronavirus. Iran e Pakistan sono anche i principali Paesi di accoglienza dei rifugiati afgani nel mondo. L’Ue sta aumentando il sostegno alle organizzazioni umanitarie in entrambi i Paesi in questo momento critico”. Dei 22 milioni di euro stanziati, 15 milioni di euro si concentreranno sul sostegno alle organizzazioni umanitarie che lavorano in Iran per assistere gli iraniani e gli afghani più vulnerabili. Parte del finanziamento sosterrà la battaglia del Paese contro la grave pandemia di coronavirus, compresa la fornitura di attrezzature mediche urgenti”. Il finanziamento umanitario “sostiene inoltre gli encomiabili sforzi dell’Iran nell’assistere gli afghani nel suo territorio e nelle comunità ospitanti, in materia di istruzione, salute, protezione e mezzi di sussistenza”. 7 milioni di euro andranno alle organizzazioni umanitarie in Pakistan, concentrandosi sulle popolazioni locali più vulnerabili, afgane e comunità ospitanti. L’assistenza comprenderà afgani e pakistani, colpiti da conflitti, sfollamenti, Covid-19 e disastri naturali, inclusa la malnutrizione.

“Tutti gli aiuti umanitari dell’Ue sono rigorosamente monitorati e forniti solo a organizzazioni umanitarie consolidate come le agenzie delle Nazioni Unite, le Ong e le organizzazioni internazionali”.