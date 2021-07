Maltempo: Protezione civile, “domani allerta arancione in Lombardia”

“Nel corso del pomeriggio-sera, l’avvicinamento dalla Francia di una depressione atlantica, causerà un graduale peggioramento delle condizioni meteo, ad iniziare dai settori alpini occidentali, in estensione, domani, a tutto il nord e su parte del centro Italia, con fenomeni temporaleschi anche intensi”. È quanto si legge nell’avviso di condizioni meteorologiche avverse, emesso dal Dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte, sulla base delle previsioni disponibili.

L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, lunedì 12 luglio, “precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Valle d’Aosta, in estensione dalla notte, a Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto “è stata valutata per la giornata di domani, martedì 13 luglio, allerta arancione per rischio temporali su gran parte della Lombardia e allerta gialla in Valle d’Aosta, Piemonte, nei restanti settori della Lombardia, in Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e parte dell’Umbria”.