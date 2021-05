Ue: nel fine settimana Social Summit, vertice dei 27 leader e Conferenza sul futuro dell’Europa

Si apre oggi una tre-giorni intensa per l’Unione europea. A Porto si comincia con il Social Summit; domani, sempre nella città portoghese, sarà la volta di un vertice informale dei 27 capi di Stato e di governo Ue particolarmente centrato sulla lotta alla pandemia; domenica 9 maggio – Festa d’Europa – si svolgerà a Bruxelles l’inaugurazione della Conferenza sul futuro dell’Europa. Al programma si aggiunge la riunione dei leader di Ue e India. Invitando i leader dell’Unione a questi incontri, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha scritto: “la mattina dell’8 maggio le discussioni saranno dedicate in particolare alle migliori modalità per garantire una ripresa inclusiva, in cui istruzione e competenze siano al centro dell’azione politica. Ci concentreremo sui percorsi a disposizione per creare occupazione, migliorare la qualità dei posti di lavoro e combattere la povertà e l’esclusione sociale. Discuteremo altresì le possibili forme di sostegno per le persone colpite dalla crisi Covid-19, ad esempio in termini di interruzione dell’istruzione, della formazione o della partecipazione al mercato del lavoro. La dichiarazione di Porto, che prevediamo di adottare nel corso della riunione, illustra la nostra visione per un’ambiziosa transizione digitale, verde ed equa dell’Europa”.

Il giorno 8 i 27 accoglieranno dunque primo ministro indiano Modi, che parteciperà in videoconferenza alla riunione dei leader Ue-India. “Le discussioni si concentreranno in particolare sul rafforzamento della cooperazione Unione-India”. “Ritengo che, vista l’attuale situazione mondiale, sia possibile aprire un nuovo importante capitolo nelle nostre relazioni e dovremmo sfruttare al meglio questa opportunità”. Nel pomeriggio di domenica, infine, l’avvio della Conferenza sul futuro dell’Europa con i discorsi ufficiali dei leader Ue.