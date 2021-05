Regno Unito: Conferenza episcopale inglese, convegno sull’ambiente. “2021: momento di verità”

“2021: momento di verità”. Questo il tema del convegno organizzato da Giustizia e pace della Conferenza episcopale cattolica inglese dedicato al tema dell’ambiente che si terrà nel Derbyshire dal 23 al 25 luglio. Tra i relatori vi saranno il vescovo responsabile per il settore ambiente John Arnold, Christine Allen, la direttrice di “Cafod”, l’organizzazione per gli aiuti al Terzo mondo dei vescovi inglesi e Lord Deben, consulente del governo britannico in materia di cambiamento climatico. “La conferenza trarrà ispirazione dall’enciclica di Papa Francesco Laudato si’ e dal pensiero secolare sull’ecologia integrale”, scrivono gli organizzatori nel comunicato con il quale annunciano la conferenza. “Parleremo di come avviare una conversione ecologica introducendo cambiamenti strutturali e di stili di vita. Discuteremo anche di come spingere più gruppi, dentro la Chiesa, a disinvestire dai combustibili fossili. La Chiesa verrà incoraggiata a prendere parte alla rivoluzione della sostenibilità e a dimostrare, nella liturgia, che è impegnata per l’ambiente e per i poveri”. Alle parrocchie verrà chiesto di partecipare al progetto “Live simply” che comprende diverse iniziative per proteggere l’ambiente. Il convegno punta ad avviare un periodo di dieci anni durante i quali si cercherà di capire come trasformare il modo di vivere delle comunità così da rispondere alla chiamata di Papa Francesco ad ascoltare “il grido della terra” e il “grido dei poveri”.