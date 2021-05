Diocesi: mons. Spinillo (Aversa), “la legge dello Spirito orienta e illumina il nostro vivere”

“Come si diventa cristiani? Gesù ci chiama a seguire con fiducia e fedeltà la legge dello Spirito, che orienta e illumina il nostro vivere”. Lo dice il vescovo di Aversa, mons. Angelo Spinillo, commentando la parola di Dio nella sesta domenica di Pasqua, in un video messaggio. Si diventa cristiani, osserva il presule, “certamente attraverso il battesimo che porta con sé una presenza nuova, quella dello Spirito Santo: quella presenza non tangibile, che ci porta laddove siamo chiamati a dare vita. Ecco, questa forza della carità e dell’amore è presente in pensieri, parole e opere di chiunque è con Gesù e vive del suo stesso spirito”. Questa verità è annunciata nel libro degli Atti e riaffermata da Gesù nel Vangelo con le parole che ci invitano a osservare i suoi comandamenti. “Gesù Cristo ci ha donato la sua passione, morte e risurrezione, ci ha donato il suo Vangelo e ci chiama a vivere con fiducia, fedeltà e speranza nel bene, con la libertà propria di chi ama Dio e porta l’amore che il Signore ci dona in tutti i passaggi della sua vita. Sia questa la legge dello Spirito che orienta e illumina tutto il nostro vivere”, conclude il vescovo di Aversa.