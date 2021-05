“Buon lavoro a Raffaele Donini nuovo coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle Regioni. Grazie a Luigi Icardi per l’importante lavoro svolto in questi mesi. Continuiamo a lavorare insieme per rendere più forte la sanità pubblica e il Servizio sanitario nazionale”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha salutato la nuova organizzazione delle Commissioni della Conferenza delle Regioni.