Quirinale: Mattarella convoca per il 14 maggio il Consiglio supremo di difesa

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio supremo di difesa, al Palazzo del Quirinale, per venerdì 14 maggio 2021, alle 17. Ne dà notizia il Quirinale, spiegando che all’ordine del giorno è prevista la trattazione dei seguenti temi: “Posizione nazionale in relazione alle conseguenze strategiche dell’emergenza sanitaria globale e agli sviluppi in ambito Alleanza Atlantica e Unione europea. Punto di situazione sul terrorismo transnazionale, aggiornamento sulle principali aree di crisi e impiego delle Forze Armate nei diversi teatri operativi”; e “Contributo della Difesa allo sforzo nazionale di resilienza e ripresa. Stato di efficienza delle Forze Armate e punto di situazione sul processo di ammodernamento dello Strumento militare, in una prospettiva di integrazione interforze e sinergia inter-dicastero. Bilancio della Difesa e aggiornamento sui programmi di investimento e di sviluppo capacitivo”.