Coronavirus Covid-19: Forum famiglie Calabria, “piattaforma prenotazione vaccinazioni fa inserire solo tre caregiver per ogni persona fragile. A rischio prevenzione”

“Ci stanno giungendo segnalazioni, in particolare dall’Ufficio regionale di Pastorale familiare e da alcune famiglie numerose nelle quali un componente è diversamente abile, che la piattaforma prenotazione vaccinazioni anti Covid-19 Regione Calabria, alla voce caregiver e/o conviventi di soggetti ad elevata fragilità, fa inserire un numero massimo di tre persone”. Lo rende noto, in un comunicato, il presidente del Forum delle associazioni familiari della Regione Calabria, Claudio Venditti, precisando che “ci sono famiglie numerose i cui componenti del nucleo famigliare di un soggetto fragile possono essere maggiori di tre”. Per Venditti, “non potendo effettuare la prenotazione l‘attività di prevenzione a favore del soggetto disabile è seriamente a rischio. È urgente, verificare il funzionamento e ove persistesse la problematica intervenire sugli aspetti tecnici della piattaforma”.