Devozione: Misericordie, da domani sui social 4 video sulla figura della Madonna

Quattro momenti di riflessione e preghiera dedicati a Maria. Ancora una volta le Misericordie italiane rispondono a Papa Francesco che ha invitato tutti i fedeli, nel mese mariano, a concentrare le proprie preghiere e riflessioni sulla figura della Madonna.

Rispondendo al Santo Padre, le Misericordie italiane hanno organizzato l’iniziativa “Maria, madre di Misericordia” che prevede, nei prossimi sabato di maggio, un video, diffuso sui canali social, su un preciso aspetto che descrive la figura della Madonna: sogno (8 maggio, Misericordie della Calabria); maternità (15 maggio, Coordinamento Misericordie Grosseto); sofferenza (22 maggio, Misericordia di Milano Sant’Ambrogio); servizio (29 maggio, Misericordia di Roma Santa Maria Goretti).

L’iniziativa avrà anche l’obiettivo “di riscoprire la preghiera del Rosario, soprattutto in questa particolare situazione, invocando l’intercessione della Madre di Dio”.

“Stiamo apriamo un capitolo importante nel cammino di formazione spirituale del nostro movimento – spiega mons. Franco Agostinelli, correttore nazionale delle Misericordie -. Lo facciamo durante il mese mariano proprio per onorare la Madonna attraverso la nostra preghiera, cogliendo degli aspetti essenziali della sua vita per poterli celebrare e offrirli alla devozione di tutti”. Il percorso, conclude mons. Agostinelli, “è stato possibile grazie all’aiuto di alcune Misericordie che si sono prestate per questo impegno a servizio di tutti i fratelli e le sorelle”.

I video si potranno vedere a questo link.