Natalità: Roma, anche il premier Mario Draghi agli Stati generali a Roma, venerdì 14 maggio

Anche il presidente del Consiglio, Mario Draghi, interviene, venerdì 14 maggio, a Roma, agli Stati generali della natalità, voluti dal presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo. Il programma dell’appuntamento prevede, dopo l’introduzione ai lavori dello stesso De Palo, l’intervento del premier Draghi e il saluto di Papa Francesco. Seguiranno i saluti istituzionali di Virginia Raggi, sindaca di Roma, Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, Patrizio Bianchi, ministro dell’Istruzione, Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia. Ci sarà poi la relazione di Gian Carlo Blangiardo, presidente dell’Istat. I lavori procederanno con tre tavoli tematici: “Natalità che impresa!”, con Matteo Del Fante (A.D. Poste Italiane), Elisabetta Ripa (A.D. OpenFiber), Marcello Foa (presidente Rai), Carlo Tamburi (direttore Enel Italia), Aldo Cazzullo (giornalista); “Nuove nascite, un buon investimento”, con Marco Sesana (Country Manager e Ceo di Generali Italia e Gbl), Sara Doris (presidente esecutivo Fondazione Mediolanum onlus), Sergio Gatti (direttore generale Federcasse), Chiara Bidoli (direttrice Area Infanzia Rcs Media Group); “Figli, una bellezza da raccontare”, con Ciro (calciatore) e Jessica Immobile, Luca e Paola Bernabei (A.D. Lux Vide), Anna Foglietta (attrice), Marco Tarquinio (direttore Avvenire), Annalisa Cuzzocrea (giornalista).

“Inverno demografico”, “culle vuote”: tante definizioni e poca concretezza fino ad ora intorno a “un tema da cui passa il futuro del Paese”. “Il declino demografico avviatosi dal 2015 è stato accentuato dagli effetti che l’epidemia Covid-19. Il nuovo record di poche nascite (404 mila, dati Istat 2020) e l’elevato numero di decessi (746 mila), mai sperimentati dal secondo dopoguerra, aggravano la dinamica naturale negativa che caratterizza il nostro Paese”, è lo scenario di fondo dell’appuntamento. Gli Stati generali della natalità sono “un evento organizzato per riflettere su un tema capace di unire tutto il Sistema Paese, provare a fare proposte per invertire il trend demografico. Immaginare una nuova narrazione della natalità”.