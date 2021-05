Diocesi: Andria, da oggi in parrocchia e librerie il nuovo numero del periodico diocesano “Insieme”

È disponibile da oggi presso le parrocchie e le librerie di Andria, Canosa di Puglia e Minervino Murge, il nuovo numero del periodico diocesano “Insieme”. Il numero si apre con un messaggio del vescovo, mons. Luigi Mansi che, tra le diverse iniziative programmate in questo mese di maggio, richiama l’attenzione sulla “Giornata del Seminario” sollecitando la chiesa locale a sostenere con la preghiera e con aiuti concreti la vita e le attività che si svolgono in Seminario accompagnando ragazzi e giovani nel cammino di discernimento vocazionale. Tra gli articoli dedicati alle iniziative promosse dalle comunità parrocchiali e dall’Azione Cattolica diocesana anche il racconto delle esperienze dei ragazzi dell’Anno di volontariato sociale, in particolare l’opera dei volontari della Casa di Accoglienza “S. Maria Goretti” della Diocesi alla cui porta ai tempi del primo lockdown bussavano persone bisognose soprattutto di cibo. Sono diversi gli articoli. Il mese di maggio è un mese dedicato alla devozione mariana e l’ufficio catechistico propone, come opportunità di catechesi con l’arte, la presentazione della tela cinquecentesca dell’incoronazione della Vergine Maria, restaurata nel 1979, e collocata in una sala del Museo Diocesano “S. Riccardo”. Tra i temi di attualità spicca la riflessione sulla “spietata” analisi del procuratore della Repubblica Renato Nitti, dopo un anno di lavoro nella sesta provincia pugliese. La provincia BAT (Barletta-Andria-Trani) risulta “la prima delle 107 province italiane per furti d’auto e compare tra le prime 10 province per rapine in abitazioni e per estorsioni, al terzo posto nazionale per omicidi volontari e al quarto per i tentati omicidi. Da qui la necessità di unire forze e risorse e costituire un patto di concordia tra tutte le istituzioni per rispondere a questa urgenza”. Spazio poi all’emergenza sanitaria con Riccardo Matera, Direttore del Dipartimento di Prevenzione Asl/BAT, che in una intervista, invita i cittadini a vaccinarsi auspicando una disponibilità sempre maggiore di dosi di vaccino mentre una mamma felice racconta la guarigione dal Covid del suo bambino di appena cinque mesi. La rubrica film&music, infine, presenta il film Nomadland, in Italia dal 30 aprile su Star all’interno di Disney+, che descrive gli scartati di oggi che faticano a trovare casa e procurarsi o conservare un lavoro. Un film che dal punto di vista pastorale si presta molto bene per dibattitti e riflessioni sul tempo che viviamo e i suoi cambiamenti sociali”. Il giornale sarà on line sul sito della diocesi di Andria: www.diocesiandria.org a partire da venerdì 14 maggio 2021.