Diocesi: Teramo-Atri, domani a San Gabriele la veglia mariana dei giovani e Giubileo di adolescenti e cresimandi

Domani alle ore 17 nel santuario di San Gabriele dell’addolorata di Isola del Gran Sasso i giovani della diocesi di Teramo-Atri si riuniranno per partecipare alla quarta edizione della veglia mariana internazionale dei giovani, recitando il rosario assieme a ragazze e ragazzi collegati tra loro da Santa Fe (Brasile), Toronto (Canada), Nippes (Haiti), Varsavia (Polonia) e Lubiana (Slovenia). La preghiera sarà guidata da mons. Emil Paul Tscherrig, nunzio apostolico in Italia, ed accompagnata da mons. Lorenzo Leuzzi, ideatore del momento che si inserisce anche all’interno del Giubileo degli adolescenti e dei cresimandi, organizzato per l’Anno Giubilare indetto in occasione del centenario della canonizzazione di San Gabriele dell’addolorata, iniziato il 27 febbraio 2021 con l’apertura della Porta Santa, terminando il 27 febbraio 2022. Durante la celebrazione della veglia, il vescovo aprutino consegnerà ai presenti la sua raccolta di lettere a loro indirizzate, dal titolo “La Chiesa esiste perché voi giovani abbiate Successo”. L’accesso al santuario in occasione della veglia sarà regolato dalle vigenti normative in materia di contenimento dell’emergenza pandemica in corso. Sarà possibile seguire l’evento in diretta sui canali web della diocesi di Teramo-Atri e del santuario di San Gabriele, oltre che su Teleponte (canale 15 e 117), Trsp (canale 17 in Abruzzo e canale 15 in Molise), Rete8 News24 (canale 112), R115 (canale 115), R+ (canale 116), Tv6 On Air (canale 287) e SuperJ (canale 634 e 603 per la Val Vibrata).