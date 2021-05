Santuari: Monte Sant’Angelo, nel fine settimana celebrazioni ed eventi per la festa della prima apparizione di San Michele e il centenario della Congregazione

In occasione della festa in onore della prima apparizione di san Michele Arcangelo e nel 100° anniversario dall’approvazione ecclesiastica della Congregazione di San Michele Arcangelo fondata dal beato Bronislao Markiewicz, la basilica-santuario San Michele a Monte Sant’Angelo (Fg) ospiterà nel fine settimana alcune celebrazioni. I religiosi che, dalla lontana Polonia, 25 anni fa sono stati chiamati a reggere il santuario dedicato al loro protettore nella giornata di domani, 8 maggio, converranno simbolicamente nella Sacra Grotta per la solenne concelebrazione che sarà presieduta dal card. Joāo Braz de Aviz, prefetto della Congregazione per gli Istituti di Vita consacrata e le Società di vita apostolica. Concelebreranno mons. Franco Moscone, arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, il postulatore generale dei Padri micheliti, padre Pietro Burek, in rappresentanza di tutti i religiosi. Sarà anche presente ciascuna sede della Provincia di Italia e Svizzera con una propria delegazione oltre al sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo D’Arienzo, e ai parroci e sacerdoti della città e dell’arcidiocesi.

La celebrazione sarà trasmessa in diretta televisiva da Padre Pio Tv e in streaming sui canali del santuario.

Nella serata di domani, alle 19, la messa sarà presieduta da padre Gaetano Saracino ed animata dal maestro Felice Iafisco, che in questa occasione eseguirà per la prima volta la sua opera “Messa di San Michele Arcangelo”.

Domenica 9 maggio, infine, alle 20, nella Grotta dell’Arcangelo, si svolgerà il concerto di musica sacra eseguito dagli Ensambles barocchi “Musica perduta” e “Ducale Baroque”.