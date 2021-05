Conferenza sul futuro dell’Europa: a Strasburgo il 9 maggio evento inaugurale con leader delle istituzioni, cittadini e giovani

Da Strasburgo, domenica 9 maggio, verrà dato avvio ufficiale della Conferenza sul futuro dell’Europa con un evento inaugurale a cui interverranno il presidente del Parlamento David Sassoli, la presidente della Commissione, Ursula von Der Leyen, e il primo ministro portoghese, Antonio Costa. A dare il benvenuto, il presidente francese, Emmanuel Macron. Prenderanno la parola anche rappresentanti dei cittadini e della società civile, in collegamento video, mentre ci saranno 27 studenti Erasmus, uno per ogni Paese Ue, presenti in emiciclo. Ad animare, intermezzi musicali eseguiti dal violinista Renaud Capuçon e dal quartetto “Karski”. Sono inoltre previsti collegamenti in diretta con eventi in programma in tutti gli Stati membri in occasione della Festa dell’Europa. A distanza saranno collegati circa 300 cittadini che parteciperanno attraverso grandi schermi televisivi, i ministri degli Affari europei degli Stati membri e una serie di ospiti. Si potrà seguire la diretta, tra le 14 e le 15.30 sul canale digitale europeo EbS+, sul sito del centro multimediale e sulla pagina Facebook del Parlamento, nonché sull’account Twitter @Europarl_EN.