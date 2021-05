Diocesi: Spoleto-Norcia, 8 maggio Rosario con mons. Boccardo a Santa Maria delle Grazie a Poreta di Spoleto

In unione con la maratona di preghiera per la fine della pandemia, voluta da Papa Francesco, l’arcidiocesi di Spoleto-Norcia ha avviato sin dal 1° maggio scorso la recita del Rosario. I luoghi mariani dell’arcidiocesi che saranno teatro del Rosario, nei sabati di Maggio, sono Poreta, Bevagna, Eggi e Trevi. Ogni appuntamento sarà guidato dall’arcivescovo, mons. Renato Boccardo, e le persone potranno seguire in diretta nei canali social (Facebook e YouTube) della Diocesi. Sabato 8 maggio il Rosario si terrà alle 16.30 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Poreta di Spoleto. Gli altri appuntamenti: Sabato 15 maggio, ore 16.30: chiesa della Madonna della Valle a Bevagna; Sabato 22 maggio, ore 18.30: chiesa della Madonna delle Grazie ad Eggi di Spoleto; Sabato 29 maggio, ore 16.30: chiesa di Santa Maria di Pietrarossa in Trevi.