Cultura: Vibo Valentia proclamata “Capitale italiana del libro” 2021

È Vibo Valentia la città vincitrice del titolo “Capitale italiana del libro” per l’anno 2021. Ad annunciarlo è stato il ministro della Cultura, Dario Franceschini, nel corso della cerimonia che si è svolta in streaming stamattina. Vibo Valentia ha avuto la meglio sulle altre cinque città finaliste: Ariano Irpino, Caltanissetta, Campobasso, Cesena e Pontremoli. La città vincitrice riceverà dal ministero della Cultura, tramite il Centro per il libro e la lettura, un contributo pari 500mila euro per la realizzazione del progetto.