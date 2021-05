Diocesi: Gris Andria e Oria, oggi e domani un convegno on line su “Percorsi religiosi alternativi”

Oggi e domani il Gris delle diocesi di Andria e di Oria promuove oggi e domani il convegno on line sul tema “Percorsi religiosi alternativi”. “Occuparsi del problema dei nuovi gruppi a carattere religioso o pseudo religioso è fondamentale – afferma Porzia Quagliarella, responsabile Gris per la regione Puglia – in un momento in cui la fragilità psicologica, derivante anche dalla pandemia che stiamo vivendo, colpisce i soggetti più deboli, portando alla disperazione e alla ricerca di facili soluzioni”. La giornata di oggi è stata aperta dai saluti del vescovo di Andria, mons. Luigi Mansi, quella di domani sarà aperta dai saluti del vescovo di Oria, mons. Vincenzo Pisanello.

Il convegno si può seguire su Infodirettaweb.