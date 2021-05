Coronavirus Covid-19: Sessa Aurunca, “in miglioramento il quadro clinico” del vescovo Piazza

“Il quadro clinico” di mons. Orazio Francesco Piazza, vescovo di Sessa Aurunca, positivo al Covid-19, “rimane in miglioramento”. “Le indagini strumentali confermano il processo di guarigione – si legge sul sito diocesano -. Buone le condizioni generali. Permangono fenomeni riflessi di natura irritativa”.

Il vescovo ringrazia “per l’attenzione e per la preghiera, anche quella dal santuario dell’Incaldana di Mondragone e per la veglia giovanile da Lauro”. poi l’invito: “Continuiamo a sostenerlo con la preghiera per una rapida guarigione”.