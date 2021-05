Papa Francesco: nomina Fabio Ferrucci membro ordinario della Pontifica Accademia delle Scienze sociali

Il Papa ha nominato membro ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze sociali Fabio Ferrucci, docente di Sociologia presso l’Università degli Studi del Molise. A darne notizia è la oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Ferrucci è nato a Mirano (Venezia) il 25 ottobre 1963. Dopo essersi laureato in Scienze politiche presso l’Università di Perugia ha conseguito il dottorato in Sociologia e Politiche sociali all’Università di Bologna. È docente di Sociologia dei processi culturali e direttore del Dipartimento di Scienze umanistiche, sociali e della formazione presso l’Università del Molise. È membro del Collegio di Dottorato di ricerca internazionale in Social Work and Personal Social Services presso l’Università Cattolica di Milano. Fa parte di comitati scientifici di varie riviste e collane editoriali. I suoi principali ambiti di studio sono la famiglia, il Terzo settore e le politiche sociali, temi sui quali ha pubblicato numerosi contributi. In particolare si occupa delle politiche di inclusione delle persone con disabilità in contesti lavorativi ed educativi. Dal 2018 fa parte del Consiglio direttivo della Conferenza nazionale universitaria dei delegati dei rettori per la disabilità.