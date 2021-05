Santa Sede: il 26 maggio un webinar sulla “giustizia alimentare”

In vista del prossimo Summit delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari, la Segreteria di Stato della Santa Sede, la Missione permanente della Santa Sede presso la Fao, l’Ifad e il Pam, il Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale e la Commissione vaticana Covid-19, insieme ai partner che lavorano nel campo della sicurezza alimentare, promuovono una serie di webinar dal titolo “Cibo per la vita, giustizia alimentare, cibo per tutti” (dopo quello del 17, ne sono in programma due, il 26 e 31 maggio). “Ascoltare e sostenere il dialogo all’interno e all’esterno della Chiesa; collegare migliori pratiche nel mondo che promuovono sistemi alimentari sostenibili ed elevare voci tradizionalmente escluse per ispirare un appello alla giustizia alimentare”. Questi, si legge in un comunicato, gli obiettivi della serie di webinar, che si concluderà prima dell’incontro pre-Summit dei sistemi alimentari delle Nazioni Unite che si terrà a Roma (luglio 2021) e i cui risultati saranno condivisi come parte del processo del Vertice per contribuire a guidare l’azione individuale e collettiva verso un futuro alimentare che sia sostenibile, equo e sicuro. Il secondo webinar, “Giustizia alimentare: lavoro, innovazione e finanza al servizio della giustizia alimentare”, in programma mercoledì 26 maggio, dalle 14 alle 17, sottolineerà l’importanza del lavoro dignitoso, della finanza e dell’innovazione nella ricostruzione di sistemi alimentari sostenibili, in particolare nel futuro post-Covid.