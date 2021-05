Salute: Policlinico Gemelli, inaugurato “Codice rosa” per le donne con problematiche oncologiche

È stato inaugurato oggi presso il Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma “Codice rosa. Percorso oncologico donna”, una corsia speciale dedicata alle donne affette da problematiche urgenti in ambito ginecologico, in particolare di tipo oncologico, che si recano al Pronto Soccorso dell’ospedale.

“La necessità di realizzare un percorso dedicato a queste pazienti – ha affermato Giovanni Scambia, direttore Uoc di Ginecologia oncologica del Gemelli e direttore scientifico dell’Irccs – nasce dal fatto che il Gemelli è uno dei principali punti di riferimento nazionali per il trattamento chirurgico dei tumori ginecologici”. Lo scorso anno, nonostante i problemi causati dalla pandemia da Covid-19, “abbiamo effettuato oltre 5mila interventi. Si tratta di pazienti delicate che continuiamo a seguire per tutto il periodo di trattamento e in follow up. Queste donne possono presentare problemi di varia natura” e “dedicare loro un percorso apposito consentirà ai medici curanti di offrire loro una risposta pronta e qualificata, alleggerendo allo stesso tempo i tempi d’attesa del Pronto Soccorso generale”.

“È un grande piacere essere qui – ha commentato la sindaca di Roma Virginia Raggi, intervenendo all’inaugurazione – per il lancio di questa nuova iniziativa, che rappresenta una grandissima opportunità per le donne di Roma e non solo”. “Non ci siamo ancora lasciati alle spalle il Covid, ma abbiamo davanti una sfida ancora più importante – ha ricordato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti – . Non dobbiamo pensare infatti alla sanità futura come a quella pre-Covid, ma migliore e più adeguata ai tempi. E il Gemelli rappresenta non solo un’eccellenza scientifica, ma una struttura che si prende davvero carico della persona”.