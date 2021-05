Diocesi: Andria, online il nuovo sito della Caritas

Attivo da oggi, lunedì 24 maggio, il nuovo sito web della Caritas di Andria. Raggruppa tutti i servizi in dieci macrocategorie che, a loro volta, prevedono diversi progetti: ascolto delle problematiche sociali, promozione di buone pratiche ambientali ed ecologiche, supporto giovanile e sostegno familiare, interventi in ambito assistenziale e sociosanitario, immigrazione e promozione del volontariato con l’Avs e il Servizio civile. “Abbiamo voluto provare a raccogliere questo immenso patrimonio di esperienza, di umanità e di ‘spirito di comunità’ all’interno di un portale online – spiega don Mimmo Francavilla, direttore della Caritas diocesana – facilmente accessibile: un nuovo sito web ricco di informazioni relative al nostro statuto, ai nostri valori e, soprattutto, ai tanti progetti che promuoviamo sul territorio per l’interesse comune. La Caritas, infatti, non si occupa solo di gestire raccolte alimentari e di indumenti; formula progetti rivolti ai più piccoli come anche agli adulti, promuove il supporto scolastico e l’inserimento lavorativo, sovvenziona progetti imprenditoriali attraverso il microcredito e punta a facilitare l’inclusione sociale dei giovani”.

Nel portale non manca, infine, una raccolta di news che aggiornano in tempo reale sulle iniziative in programma, oltre a mostrare una storicità di quanto realizzato in passato con materiale scaricabile. “Il sito web è facilmente navigabile anche da mobile, quindi da smartphone e tablet, e contiene una ricca fotogallery con i migliori scatti raccolti negli ultimi anni, ad immortalare progetti e persone incontrate nella nostra diocesi, ad Atene, in Bielorussia, a Gibuti e in altri paesi verso i quali siamo stati solidali”.