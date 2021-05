Coronavirus Covid-19: Acireale, il vescovo Raspanti risultato positivo

Mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e vice presidente della Cei, è risultato positivo al Covid-19. Lo comunica la diocesi in una nota, informando che “le condizioni di salute del presule sono buone, essendo al momento quasi totalmente asintomatico e ravvisando solo un leggero mal di gola”.

Mons. Raspanti, negli scorsi giorni, si era sottoposto al vaccino, informa la diocesi. “Attualmente, come da protocollo, si trova in vescovado ad Acireale, nella sua abitazione, in isolamento per evitare la trasmissione del virus. Il vescovo Raspanti ringrazia quanti sono vicini a lui con la preghiera e l’affetto in questo tempo di pandemia che mette a dura prova la salute e le abitudini delle persone”. Il presule aveva effettuato il tampone per partecipare all’assemblea generale della Cei che si tiene a Roma a partire da oggi. La diocesi comunica anche che “non aveva particolari sintomi che riconducessero a ritenere di aver contratto il virus, ma si era sottoposto al test perché obbligatorio per partecipare all’Assemblea”.