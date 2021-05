Maltempo: Protezione civile, “venti fino a burrasca sul Nord-Ovest. Interessati i settori alpini occidentali”

“Lo spostamento verso Levante del sistema frontale, che sta interessando in queste ore le regioni settentrionali dell’Italia, determinerà, dalla tarda serata di oggi, l’attivazione di correnti occidentali, sul Nord-Ovest, con conseguente intensificazione dei venti specie a ridosso delle aree alpine”. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso prevede dalla tarda serata di oggi, lunedì 24 maggio, “venti forti dai quadranti occidentali, con raffiche di burrasca, su Valle d’Aosta e sui settori alpini e pedemontani del Piemonte”.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto “è stata valutata per la giornata di domani, martedì 25 maggio, allerta gialla per rischio idrogeologico sui bacini del Brenta e del Piave in Veneto e per rischio idraulico sulla pianura centrale dell’Emilia-Romagna”.