Università Cattolica: domani webinar Altems su valore, risultati e benefici della ricerca clinica con presentazione del primo report

“Il valore delle sperimentazioni cliniche” è il webinar che l’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems) dell’Università Cattolica promuove domani alle 15, nell’ambito del Laboratorio sul management delle sperimentazioni cliniche, istituito allo scopo di misurare l’apporto di valore complessivo delle sperimentazioni cliniche al sistema economico in Italia di cui il primo Report, che verrà presentato domani, fornisce una visione panoramica.

Nel webinar – che potrà essere seguito collegandosi all’homepage del Campus di Roma dell’Ateneo – si discuteranno risultati della ricerca ed approfondire i benefici legati alle sperimentazioni cliniche dalle diverse prospettive degli stakeholder coinvolti.

“La pandemia da Covid-19 ha avuto tra i suoi effetti quello di portare alla ribalta il tema ed il settore delle sperimentazioni cliniche, principalmente a causa della grande quantità di studi che sono stati promossi al fine di realizzare vaccini e terapie efficaci, facendo uscire questo tema dalla sua naturale nicchia specialistica per trasferirlo nei dibattiti televisivi e sui social network”, si legge in un comunicato. È emerso che un ecosistema di ricerca clinica efficace, ben organizzato e di alto valore scientifico, diventa “cruciale per la sopravvivenza della nazione, sia come società sia come sistema economico”; di qui “un riposizionamento positivo della ricerca clinica, da elemento di costo ad asset di alto valore”. In tale contesto si inserisce il lavoro del Laboratorio, sotto la responsabilità scientifica di Americo Cicchetti, direttore Altems, e la direzione di Luca Angerame.