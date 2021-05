Lussemburgo: Eternacht, la pandemia blocca di nuovo la processione danzante. Confermati alcuni momenti di preghiera

Immagini d'archivio della processione danzante

Per il secondo anno di fila non si terrà la tradizionale processione danzante di Eternacht, manifestazione religiosa e culturale patrimonio dell’Unesco che si svolge ogni anno in questa cittadina del granducato del Lussemburgo nel martedì di Pentecoste. Già lo scorso anno la pandemia aveva costretto gli organizzatori a sospenderla; quest’anno di nuovo, perché questa manifestazione, che coinvolge migliaia di pellegrini per una preghiera fatta di musica e danza, non è fattibile a distanza. “È stata una decisione difficile da prendere”, aveva reso noto il comitato organizzatore, che aveva atteso fino all’ultimo prima di sospendere per la seconda volta la tradizione.

Si terrà comunque la celebrazione in onore di san Williborod, sepolto a Eternacht, questa sera nella basilica, così come la celebrazione di domani alle 7 per i pellegrini e il solenne pontificale delle 9 seguito dal concerto alle 11.30; ma bisogna prenotare il posto a sedere in basilica oppure collegarsi alla diretta streaming dal sito dell’arcidiocesi www.cathol.lu. I pellegrini potranno visitare la basilica, che resta aperta tutto il giorno, ma non potranno accedervi che singolarmente, anziché a gruppi, come è tradizione. Per i nostalgici e gli appassionati, il comitato rimanda al ricco patrimonio filmico e fotografico sul sito del ministero della cultura (www.iki.lu) o su YouTube, “nella gioiosa attesa della processione danzante del 2022”, ha scritto il comitato.