Giornata europea dei parchi: min. Transizione ecologica, “sensibilizzare alla tutela di oltre il 20% del territorio e l’11% della superficie marina italiana”

Oggi è la “Giornata europea dei parchi” che ricorda “l’importanza degli enti nazionali che ad oggi tutelano e salvaguardano oltre il 20% della superficie terrestre nazionale e l’11% della superficie marina di giurisdizione italiana (acque territoriali + Zpe)”. Lo sottolinea una nota del ministero della Transizione ecologica

Un evento che chiude la Settimana della natura 2021, “sette giorni in cui si concentrano alcuni degli appuntamenti internazionali più rilevanti e simbolici che riguardano la conservazione della natura” e che il ministero per la Transizione ecologica ha istituito per rilanciare “dalla valorizzazione dei beni culturali nei parchi alla tutela della biodiversità, dalla protezione delle api e delle tartarughe alla promozione del turismo sostenibile. Appuntamenti che assumono un valore sempre più importante, soprattutto in questi mesi di ripartenza sociale ed economica dopo la crisi pandemica”.

In Italia il sistema delle aree di tutela ambientale è formato dall’integrazione e sovrapposizione delle Aree protette nazionali e regionali e della Rete Natura 2000, rete ecologica diffusa sul territorio dell’Unione europea, istituita per garantire il mantenimento a lungo termine dello stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. Nel complesso, il sistema delle Aree protette nazionali e regionali (dato Euap, 2010), assieme alla Rete Natura 2000 (dato aggiornato a dicembre 2020), copre attualmente un’estensione di più di 10.400.000 di ettari, interessando più del 20% della superficie terrestre nazionale e l’11% della superficie marina di giurisdizione italiana (acque territoriali + Zpe).

Ad oggi sono state istituite 875 Aree protette (aggiornamento Cdda marzo 2020) per una superficie di 3.173.305,35 ha a terra e una superficie a mare di 2.858.925,56 ha. Il Pn Arcipelago di La Maddalena e il Pn Arcipelago Toscano comprendono anche superfici marine.

Per quanto riguarda esclusivamente le aree terrestri, attualmente sono state istituite 843 aree protette terrestri e aree protette terrestri con parte a mare di cui 25 Parchi nazionali, 148 Riserve naturali statali, 134 Parchi naturali regionali, 365 Riserve naturali regionali e 171 altre Aree protette di diverse classificazioni e denominazioni. La superficie terrestre protetta ammonta a oltre 3 milioni di ettari, pari a circa il 10,5% della superficie terrestre nazionale (Ispra, 2020), risultando in linea con gli obiettivi definiti in ambito Cbd (Convenzione Rio, 1992). Essa è costituita in gran parte da Parchi nazionali (46,4%) e Parchi naturali regionali (40,8%).