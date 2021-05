Papa Francesco: Regina Caeli, “accompagnare i cristiani in Cina”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Vi invito ad accompagnare con fervida preghiera i fedeli cristiani in Cina, nostri carissimi fratelli e sorelle, che tengo nel profondo del mio cuore”. Così il Papa, al termine del Regina Caeli di ieri. “Lo Spirito Santo, protagonista della missione della Chiesa nel mondo, li guidi e li aiuti ad essere portatori del lieto annuncio, testimoni di bontà e di carità, e costruttori nella loro patria di giustizia e di pace”, l’auspicio di Francesco, che ha ricordato come oggi fedeli cattolici in Cina “celebrano la festa della Beata Vergine Maria, Aiuto dei cristiani e celeste patrona del loro grande Paese”: “La Madre del Signore e della Chiesa è venerata con particolare devozione nel santuario di Sheshan a Shanghai ed è invocata assiduamente dalle famiglie cristiane, nelle prove e nelle speranze della vita quotidiana”. “Quanto è buono e quanto è necessario che i membri di una famiglia e di una comunità cristiana siano sempre più uniti nell’amore e nella fede!”, ha esclamato Francesco: “In questo modo i genitori e i figli, i nonni e i bambini, i pastori e i fedeli possono seguire l’esempio dei primi discepoli che, nella solennità di Pentecoste, erano unanimi in preghiera con Maria in attesa dello Spirito Santo”.