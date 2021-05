Ente dello Spettacolo: Castiglione Cinema, il 26 maggio presentazione dell’edizione 2021

Pupi Avati, Francesco Bruni, Federico Zampaglione, Ricky Tognazzi, Simona Izzo, Lucia Mascino, Chiara Francini e Massimiliano Gallo sono alcuni tra i protagonisti del grande schermo che animeranno la quarta edizione di “Castiglione Cinema 2021 – RdC Incontra”, il festival promosso da Fondazione Ente dello Spettacolo con il sostegno del Comune di Perugia e del Comune di Castiglione del Lago. Un appuntamento che offrirà rassegne cinematografiche con registi e attori dei cast, incontri in piazza, e la consegna di premi alle personalità che hanno saputo rinnovare la settima arte.

“Castiglione Cinema 2021 – RdC Incontra” si svolgerà dal 17 al 19 giugno a Perugia e Castiglione del Lago. I contenuti della quarta edizione di “Castiglione Cinema” saranno presentati in conferenza stampa il giorno 26 maggio, alle 11.30. È possibile seguire la conferenza stampa trasmessa in streaming. Interverranno, tra gli altri, il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, e mons. Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, con l’artista, Stefania Vichi.