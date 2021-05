Consiglio europeo: oggi e domani summit a Bruxelles. Nell’agenda del vertice il Certificato verde digitale

Domani il Consiglio europeo tornerà ad occuparsi delle questioni urgenti del Covid e del clima. “Su Covid-19, stiamo entrando in una nuova fase poiché il ritmo delle vaccinazioni sta aumentando in tutta l’Ue – prosegue Charles Michel nella lettera di convocazione del vertice del 24-25 maggio – e cerchiamo di prepararci per una riapertura prima dell’estate”. Il “recente accordo sul Certificato verde digitale è un passo positivo. Dobbiamo continuare il nostro approccio coordinato per facilitare la libera circolazione in tutta l’Unione. È tuttavia della massima importanza che manteniamo la nostra vigilanza sulle nuove varianti e che siamo pronti a prendere le misure necessarie”. Michel osserva: “Dovremmo anche discutere della solidarietà internazionale nella lotta alla pandemia. In qualità di produttore, esportatore e contributore leader di vaccini, l’Ue è in prima linea negli sforzi per aiutare a soddisfare le esigenze globali. Ora dovremmo occuparci di come e in che misura possiamo aumentare ulteriormente la nostra condivisione di vaccini con il resto del mondo”. Non ultimo, il summit si soffermerà sui temi correlati al cambiamento climatico. L’incontro dei 27 leader inizierà questa sera alle 19 con il consueto scambio con il presidente del Parlamento europeo. La ripresa dei lavori domattina è fissata alle 9.30.