Papa Francesco: Regina Caeli, “la Chiesa è come un fiume, l’importante è stare dentro”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Dove nella Chiesa ci sono dei gruppetti che cercano sempre la divisione, di staccarsi dagli altri. Questo non è lo Spirito di Dio”. È il monito del Papa, nel Regina Caeli di ieri, in cui ha ricordato che “lo Spirito di Dio è armonia, è unità, unisce le differenze”. “Un bravo cardinale, che è stato arcivescovo di Genova – ha raccontato il Papa – diceva che la Chiesa è come un fiume: l’importante è stare dentro; se tu stai un po’ da quella parte e un po’ da quell’altra parte non interessa, lo Spirito Santo fa l’unità. Usava la figura del fiume. L’importante è stare dentro nell’unità dello Spirito e non guardare le piccolezze che tu stai un po’ da questa parte e un po’ da quella parte, che tu preghi in questo modo o in quell’altro… Questo non è di Dio”. “La Chiesa è per tutti, per tutti, come ha fatto vedere lo Spirito Santo il giorno di Pentecoste”, ha concluso Francesco.