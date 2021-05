R. D. Congo: Salesiani, dopo eruzione vulcano “mancano acqua, cibo e riparo per accogliere gli sfollati”

Migliaia di persone in fuga, 15 morti finora e 159 bambini non sono stati ancora trovati: la sera di sabato 22 maggio c’è stata l’eruzione del vulcano Nyiragongo, alto 3mila metri, nella città di Goma. La città, 250mila abitanti, capitale del Nord Kivu, per ordine del Governo, è stata evacuata. Secondo i salesiani missionari nella zona, “migliaia di persone sono scappate dalle loro case, rifugiandosi nel paese vicino a Gisenyi in Rwanda e altre a Sake. Tre dei nostri salesiani di casa quaggiù nell’Est del Congo – affermano in un video – sono al sicuro ma segnalano che mancano acqua, cibo e riparo per accogliere gli sfollati”. L’ultima eruzione è avvenuta il 17 gennaio 2002. Quella del 1977 causò oltre 600 morti.