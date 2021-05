Diritti infanzia e adolescenza: Agia e Rai, mercoledì si presentano iniziative per 30° Convenzione Onu

Mercoledì 26 maggio, alle 15, ci sarà la presentazione, on line, delle iniziative editoriali Rai e della campagna di comunicazione dedicata al 30° anniversario della ratifica della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, promossa dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (Agia) in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri. Intervengono Marcello Foa, presidente della Rai, Carla Garlatti, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Giuseppe Moles, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’informazione e all’editoria, Luca Milano, direttore di Rai Ragazzi, Giovanni Parapini, direttore Rai per il Sociale.